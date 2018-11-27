video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 09:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية الصين يؤكد أهمية التمسك بالقواعد الدولية وميثاق الأمم المتحدة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:48 ص
وزير خارجية الصين يؤكد أهمية التمسك بالقواعد الدولية وميثاق الأمم المتحدة الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى" أهمية تمسك جميع الأطراف بالقواعد الدولية، لاسيما أهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة، للحفاظ على التنمية الصحية للتعددية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصينى اليوم مع وفد من المندوبين الدائمين لدول أعضاء بالأمم المتحدة فى العاصمة بكين.

وقال وانج إن المجتمع الدولى بحاجة للأمم المتحدة لكى تلعب دورا أقوى، وإنه يتعين على مجلس الأمن، الذى يضطلع بمسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، الحماية المشتركة للتعددية والقواعد الدولية.

وأضاف وانغ "تتمسك الصين بقوة بأهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة، وتحدد مواقفها وفق الأسس الموضوعية لكل حالة، كما تلتزم الصين بتعزيز التعاون بين أعضاء مجلس الأمن."

من جانبهم، قال المندوبون إنهم يثمنون جهود الصين فى حماية التعددية ودعمها للأمم المتحدة، وإسهاماتها البارزة فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وفى تعزيز التنمية العالمية، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع الصين لحماية السلام والأمن الدوليين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تطور نظام ملاحة عالمى بقيمة 9 مليارات دولار لمنافسة الـGPS

الصين

اخبار الصين

الامم المتحده

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة