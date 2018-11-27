وزير خارجية الصين يؤكد أهمية التمسك بالقواعد الدولية وميثاق الأمم المتحدة

بكين (أ ش أ)

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى" أهمية تمسك جميع الأطراف بالقواعد الدولية، لاسيما أهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة، للحفاظ على التنمية الصحية للتعددية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصينى اليوم مع وفد من المندوبين الدائمين لدول أعضاء بالأمم المتحدة فى العاصمة بكين.

وقال وانج إن المجتمع الدولى بحاجة للأمم المتحدة لكى تلعب دورا أقوى، وإنه يتعين على مجلس الأمن، الذى يضطلع بمسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، الحماية المشتركة للتعددية والقواعد الدولية.

وأضاف وانغ "تتمسك الصين بقوة بأهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة، وتحدد مواقفها وفق الأسس الموضوعية لكل حالة، كما تلتزم الصين بتعزيز التعاون بين أعضاء مجلس الأمن."

من جانبهم، قال المندوبون إنهم يثمنون جهود الصين فى حماية التعددية ودعمها للأمم المتحدة، وإسهاماتها البارزة فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وفى تعزيز التنمية العالمية، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع الصين لحماية السلام والأمن الدوليين.