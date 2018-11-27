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وزير حقوق الإنسان اليمنى يبحث مع وفد أممى تطورات الأوضاع فى اليمن

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:00 ص
وزير حقوق الإنسان اليمنى يبحث مع وفد أممى تطورات الأوضاع فى اليمن الأوضاع فى الأراضى اليمنية
عدن (أ ش أ)
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بحث وزير حقوق الإنسان اليمنى محمد عسكر، فى مطار العاصمة اليمنية عدن المؤقته، أمس الاثنين، مع وفد أممى برئاسة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أندرو جيلومور وعضوية مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد على النسور، ومدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى اليمن العبيد أحمد العبيد، تطورات الأوضاع فى اليمن.

وعبر وزير حقوق الإنسان اليمنى - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، خلال اللقاء - عن أمله فى أن تسهم هذه الزيارة فى تخفيف معاناة الشعب اليمنى جراء انقلاب ميليشيات الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، على الدولة والسلطة الشرعية وما تسببت به من أوضاع إنسانية غاية فى الصعوبة ناهيك عن انتهاكاتها المستمرة ضد المدنيين والدمار الذى طال البنى التحتية.

وأكد الوزير عسكر أن زيارة الفريق الأممى إلى العاصمة المؤقتة عدن تأتى فى إطار بناء قدرات الآليات الوطنية والإطلاع على الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان وكشف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبتها ميليشيات الحوثى الإنقلابية بحق أبناء الشعب اليمنى، مشيرًا إلى أن الوفد الأممى سيلتقى الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى.

 


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