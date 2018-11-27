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وزير النقل يتفقد جناح الوزارة بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:16 م
وزير النقل يتفقد جناح الوزارة بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جناح الوزارة بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، وبذلك برفقة الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل، والدكتور خالد حمدى مساعد أول وزير النقل، ورؤساء هيئة السكك الحديدية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وقيادات وزارة النقل .
 
وتفقد الوزير القطاعات المختلفة من السكك الحديدية ومترو الانفاق والنقل البحرى، والتقى بممثلى الجهات المشاركة فى المعرض، وأكد لهم أن الفترة القادمة تتطلب تضافر كل الجهود والعمل على مدار الساعة لاستمرار التطور والتحديث فى كافة قطاعات النقل بما يساهم فى تحقيق نقلة نوعية فى الخدمة المقدمة للجمهور.
 
 

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