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وزير الكهرباء: نتعاون مع شركة سعودية لإنشاء محطة باستثمارات 2 مليار دولار

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:45 ص
وزير الكهرباء: نتعاون مع شركة سعودية لإنشاء محطة باستثمارات 2 مليار دولار جانب من المؤتمر
كتبت: منى ضياء - تصوير: اشرف فوزى
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أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عن التعاون مع احد الشركات السعودية الكبرى فى إنشاء محطة كهربائية جديدة تتيح 2250 ميجاوات من الطاقة الكهربائية باستثمارات 2 مليار دولار.

 

واستعرض شاكر، خطة نجاح مصر فى حل أزمة نقص الطاقة الكهربائية، خلال منتدى مجلس الأعمال المصرى السعودى بالقاهرة اليوم الثلاثاء، داعيا المستثمرين للاستثمار فى قطاع الطاقة الكهربائية خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، معلنا أنه خلال الشهر القادم سترتفع قدرات الشبكة الكهربائية فى مصر إلى 25.400 ألف ميجاوات أى ضعف القدرة التى تغذيها.

 

وأشار وزير الكهرباء، إلى مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بقدرات 3 آلاف ميجاوات، لافتا إلى وضع خطة استراتيجية لأن تكون مصر محورا فى توزيع الطاقة، كما أكد وجود فرص واعدة لإنتاج الطاقة المتجددة في أفريقيا.

 

وقال شاكر: "جاهزون لمنح أى شخص يريد كهرباء وباى حجم.. عملنا خطة طموحة لرفع كفاءة الشبكات والقانون يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار فى قطاع الكهرباء"، مضيفا أن معظم الاستثمارات فى الطاقة المتجددة سيقوم بها القطاع الخاص، ضاريا المثل بمشروع بنبان أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، حيث تم البدء باول شبكتين بقدرات 1465 ميجاوات، موضحًا أن مصر يمكنها إنتاج حوالى 90 الف ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، ونعتمد فى ذلك على القطاع الخاص.


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