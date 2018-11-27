وزير الكهرباء: تركيب 6.6 مليون عداد مسبق الدفع بـ3 سنوات ونحتاج 30 مليونا

كتبت-منى ضياء -تصوير اشرف فوزى

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عن الانتهاء من تركيب 6.6 مليون عداد مسبق الدفع بنظام كارت الشحن مسبوق الدفع خلال 3 سنوات، مؤكدا حاجة القطاع إلى 30 مليون عداد تمثل إجمالى عدد العدادات على الشبكة الكهربائية فى مصر.

ودعا شاكر، المستثمرين للاستثمار فى تصنيع العدادات مسبقة الدفع، خلال منتدى مجلس الأعمال المصرى السعودى اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى وجود 5 مصانع تعمل حاليا فى تصنيع العدادات مسبوقة الدفع تنتج نحو 1.5-2 مليون عداد سنويا، وهو ما يفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص في صناعة العدادات.

وقال وزير الكهرباء، أن الحكومة وضعت خطة لإلغاء دعم الطاقة الكهربائية بالكامل خلال 5 سنوات لكن نتيجة تحرير سعر الصرف الذى نتج عنه زيادة التكلفة تم زيادة الفترة إلى 8 سنوات حتى يمكن أن يتحمل الشعب، وهو ما سيجعل الاستثمار فى هذا المجال مجديا بعد تحرير أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن القانون حاليا يسمح بانشاء القطاع الخاص محطة كهرباء وبيع الطاقة.