وزير القوى العاملة يشهد اليوم تسليم عقود عمل لذوى القدرات الخاصة

يشهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء ، تسليم عددا من عقود العمل لذوى القدرات الخاصة ، وذلك بديوان عام الوزارة ، فى ضوء خطة واهتمام الوزارة بتشغيل ذوى القدرات الخاصة .

يذكر أن وزير القوى العاملة تلقى تقرير مؤخرا من مديرية القوى العاملة بالمنوفية تقريرا كشفت خلاله إن المعينين من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 2689 معينا، فضلا عن 39 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، من 7354 مسجلين بهذه الشهادات بالإضافة إلى إصدار 38عقد عمل بالأردن.