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وزير الطيران يجتمع بقيادات المطار لمتابعة الاستعدادات الخاصة بموسم العمرة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:16 م
وزير الطيران يجتمع بقيادات المطار لمتابعة الاستعدادات الخاصة بموسم العمرة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى
كتب أحمد حمادة
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عقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى اجتماعا بمديرى محطات المطار وعددا من قيادات الوزارة وذلك لمتابعة الأعمال داخل الصالة الموسمية والتجهيزات الخاصة بموسم العمرة والمعتمرين، إضافة إلى الاستعدادت الخاصة باستقبال السياح القادمين للاحتفال بأعياد الكريسماس.

 

وطالب الفريق يونس خلال اللقاء على أهمية تقديم أفضل خدمة متميزة لضيوف مصر، والعمل على إزالة أى معوقات فورا، وتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن خلال تواجدهم بالصالة الموسمية للحج والعمرة، كما تفقد الصالة الموسمية قبل الاجتماع للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المعتمرين، والوقوف على تنفيذ كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بسفر المعتمرين، والتأكد من تنفيذ الخطط الأمنية المتفق عليها بالصالة الموسمية والطرق المؤدية اليها لتامين المعتمرين وذويهم من المودعين، دون أى تكدس مرورى أو زحام أمام صالة السفر.

 

 وشدد وزير الطيران المدنى، خلال جولته التفقدية على ضرورة تقديم أفضل خدمة للمعتمرين، وحسن استقبالهم داخل صالات السفر خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

 


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