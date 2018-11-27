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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:15 م
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وزير الخارجية الفرنسى يطالب أطراف أزمة بحر آزوف بضبط النفس

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:08 م
وزير الخارجية الفرنسى يطالب أطراف أزمة بحر آزوف بضبط النفس الاسطول الروسى
أ ش أ
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الثلاثاء إن بلاده تطالب جميع أطراف الأزمة في بحر آزوف بضبط النفس وأن تعمل على الوصول إلى نهاية سلمية للأزمة.

وأشار لو دريان - في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف - إلى أنه ناقش مع نظيره الروسي الأزمة الأخيرة في بحر آزوف معربا عن أمله في أن تهدئ المبادرة الروسية من التوتر بالمنطقة.

وتابع الوزير الفرنسي أنه ناقش مع لافروف الأوضاع في سوريا .. مشيرا إلى أن الاتفاق الموقع مع تركيا مؤخرا قد حال دون وقوع كارثة في إدلب وأنه سيتم الانتقال الآن إلى الحلول السياسية .. مؤكدا استعداد بلاده للمشاركة في جهود السلام.

وبخصوص الشأن الأوكراني.. شدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة تنفيذ اتفاق مينسك للسلام في أسرع وقت ممكن.

وأكد لو دريان أن روسيا هي عضو دائم في مجلس الأمن وشريك دولي رئيسي ولا يمكن معالجة أمور دولية كبرى دونها..قائلا : "إن زيارة الرئيس بوتين الماضية إلى فرنسا كانت شهادة كبيرة على الروابط القوية بين البلدين".. مضيفا : إن زيارة لافروف اليوم هي إشارة مماثلة أخرى.

وأعرب الوزير الفرنسي عن أمله في أن تستمر المحادثات بين البلدين بشكل منتظم رغم الاختلافات .. لافتا إلى أن البلدين لهما مصالح مشتركة فيما يخص الأمن والدبلوماسية والاقتصاد والبيئة..مبديا اعتزامه زيارة روسيا خلال العام المقبل.

 


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