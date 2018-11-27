وزير التموين يضع حجر أساس منطقة لوجستية بالشرقية ..اليوم

يضع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور محمود غراب محافظ الشرقية حجرالأساس للمنطقة اللوجستية بمحافظة الشرقية بهدف إنشاء أسواق تجارية وسلاسل تجارية لتوفير السلع والمنتجاتالغذائية للمواطنين.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه تم إعداد خطة لإنشاء مناطق لوجستية فى عدة محاور منها مناطق لوجستية حدودية مثلالمناطق بين ليبيا والسودان، ومناطق لوجستية محورية تخدم كل منطقة، وكذلك إنشاء مناطق لوجستية على مستوى المحافظات، حيث تتضمن المنطقة اللوجستية أسواقاتجارية للجملة وسلاسل تجارية كبرى ومناطق للتخزين، ﻭانه لا بيع للأراضى الخاصة بإنشاء مناطق لوجستية