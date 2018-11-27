وزير التموين يصل الشرقية لوضع حجر أساس إنشاء منطقة لوجستية بـ"العصلوجى"

وصل منذ قليل الدكتور على مصيلحى وزير التموين والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية بمنطقة العصلوجى بمدخل الزقازيق. يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة لإنشاء مناطق لوجيستية وأسواق وسلاسل تجارية، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه تم إعداد خطة لإنشاء مناطق لوجستية فى عدة محاور منها مناطق لوجستية حدودية مثل المناطق بين ليبيا والسودان، ومناطق لوجستية محورية تخدم كل منطقة، وكذلك إنشاء مناطق لوجستية على مستوى المحافظات، حيث تتضمن المنطقة اللوجستية أسواقا تجارية للجملة وسلاسل تجارية كبرى ومناطق للتخزين، ﻭأنه لا بيع للأراضى الخاصة بإنشاء مناطق لوجستية.