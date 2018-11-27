وزير التموين: عدم تنظيم التجارة الداخلية سبب رئيسى فى ارتفاع الأسعار.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، إن السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار هو عدم تنظيم التجارة الداخلية، مضيفا أن الغرض من التوسع فى إنشاء مناطق لوجسيتة، هو تنظيم التجارة الداخلية والسيطرة على ارتفاع الأسعار والذى سيحقق انخفاض ما يقرب من 30%.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التموين، أثناء وضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية فى العصلوجى بمدخل الزقازيق، فى إطار خطة الوزارة لإنشاء مناطق لوجيستية وأسواق وسلاسل تجارية، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين.

جانب من الحفل

كلمة وزير التموين