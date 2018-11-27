وزير التعليم العالى: نحرص على تقديم الدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بمصر

استقبل د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر اليوم الثلاثاء، دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، ود. محمد خالد المستشار الثقافى بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم العلاقات مع دولة فلسطين الشقيقة وزيادة آفاق التعاون في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطينى، مشيراً إلى استعداد الوزارة لحل المشكلات التى تواجه الطلاب الفلسطينيين للدراسة بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم.

من جانبه، أشاد السفير الفلسطيني بدور مصر الرائد فى المنطقة بما قدمته وتقدمه للشعب الفلسطيني من دعم ومساندة فى كافة المجالات، مشيرا إلى ثقة الطلاب الفلسطينيين فى الدراسة بالجامعات المصرية خاصة بالقطاع الطبى، مؤكدا على تميز الكفاءات العلمية والأكاديمية التى تحظى بها جامعات مصر، مطالبا بزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين وخاصة فى مرحلة البكالوريوس.

وأوضح المستشار الثقافى الفلسطينى، أن الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية يدرسون فى كليات الهندسة، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، موجها الشكر للوزارة على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بهذه الكليات.

حضر اللقاء د. كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، ود. رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين.