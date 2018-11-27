وزير التجارة السعودى: تشكيل لجنة مشتركة لبحث عوائق الاستثمار بمصر

كتبت - منى ضياء -تصوير ـ أشرف فوزى

قال ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار السعودى، إن هناك علاقة وطيدة وتاريخية تربط مصر والمملكة، ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 7.3 مليار دولار، وتصل حجم الاستثمارات السعودية المباشرة فى مصر 3.4 مليار دولار تقوم بها حوالى 5 آلاف شركة سعودية.

وأضاف القصبى خلال افتتاح منتدى مجلس الأعمال المصري السعودى المشترك بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن عدد التراخيص الاستثمارية بالسعودية بمشاركات مصرية بلغت 372 مليون دولار برأس مال 700 مليون دولار.

وأوضح أن هذه الزيارة هى السادسة لولى العهد السعودى سمو الأمير محمد بن سلمان إلى مصر خلال الأربع سنوات الاخيرة، وهو ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وتأكيد خادم الحرمين وولى العهد على أن مصر شريك استراتيجى قوى ولدى توجيهات باعتبار نفسى وزيرا فى الحكومة المصرية وأن نحقق ما ترغب فيه مصر.

وأشاد القصبى بالإنجازات التى تقوم بها القيادة السياسية فى مصر، قائلا: " فى آخر زيارة مع سمو ولى العهد وجدنا أن الرئيس السيسى أعاد فيها الامل ووجدنا إخلاصا وإنجازات وحماس وستتقدم مصر للأمام".

وأعلن القصبى عن تشكيل لجنة تضم 5 أعضاء من مجلس الأعمال المصري السعودي، لمقابلة وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر عصر اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأجندة المطروحة من عوائق وتحديات، وتلتقى اللجنة غدا وزير التجارة والصناعة عمرو نصار.

وأكد أن مصر بها الكثير من الفرص والتحديات المتعلقة بإجراءات بيروقراطية بدأت الحكومة المصرية فى علاجها.