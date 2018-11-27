وزير البترول يترأس الاجتماع السابع لوزراء التعدين العرب

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رئيس الدورة الحالية للمؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية، الذى تستضيفه مصر،الاجتماع السابع للوزراء العرب المعنيين بشئون الثروة المعدنية بحضور وزراء السعودية والأردن والعراق والصومال ورؤساء الوفود وأمين عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين .

وأكد الملا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الدول العربية فى قطاع التعدين فى ظل توافر الخامات التعدينية للحفاظ على الثروات التعدينية بشكل أمثل وعلى أهمية دعم التعاون بين المنظمة العربية والشركة العربية للتعدين لتأهيل وتطوير الكوادر العربية العاملة بقطاع التعدين من خلال شركة البحث والتطور التعدينى ، مشيراً إلى أنه تم التأكد على أهمية أن ترتكز استراتيجية التطوير على الجانب التطبيقى أكثر من الأكاديمى فى ظل التكنولوجيات الحديثة .

وأشار الملا أنه تم اعتماد متابعة التوصيات الصادرة عن المؤتمر والاجتماع الوزارى السابق الذى عقد فى السعودية فى عام 2016 بالإضافة إلى استعراض نشاط المنظمة فى قطاع الثروة المعدنية خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه تم أيضاً تقديم عرض حول أهمية المعادن الاستراتيجية فى مجال الطاقة المتجددة والصناعات الدقيقة .

ومن جانبه أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى أن مصر هي الحاضنة الأولى لأى عمل عربى مشترك مشيراً إلى أهمية البوابة الإلكترونية لقطاع التعدين للدول الأعضاء معرباً عن تفاؤله أن الفترة القادمة ستشمل تقدماً فى ظل رئاسة مصر للمؤتمر فى دورته الحالية .