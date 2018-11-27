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وزير البترول: تعديل قانون الثروة المعدنية لجذب مزيد من الاستثمارات للقطاع

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:03 م
وزير البترول: تعديل قانون الثروة المعدنية لجذب مزيد من الاستثمارات للقطاع طارق الملا وزير البترول
أ ش أ
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، على أن التعديلات الجارى إجراؤها فى قانون الثروة المعدنية تستهدف إعطاءه المرونة الكافية لجذب مزيد من الاستثمارات فى القطاع، مع مراعاة التوازن بين تحقيق عوائد اقتصادية للدولة من ثرواتها المعدنية وفتح آفاق الاستثمار.

 

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول الخطة الاستراتيجية لتحديث قطاع التعدين المصرى أقيمت اليوم على هامش المؤتمر العربى الدولى الـ 15 للثروة المعدنية المنعقد فى القاهرة.

 

وأشار الملا، إلى أن شركة (وود ماكينزي) الاستشارية بالتعاون مع شركة (إنبي) انتهيتا من تقديم الدراسة الاستشارية لتحديث قطاع التعدين وجارى حاليا العمل على وضع خارطة طريق للوصول إلى النتائج المطلوبة.

 

وقال وزير البترول، إنه تم التنسيق مع كل القطاعات المعنية بصناعة التعدين فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة بهدف تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ فى قطاع التعدين لضخ استثمارات جديدة على نسق النماذج العالمية وبما يتوافق وأهداف الدولة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة للثروات المعدنية.


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