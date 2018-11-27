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وزير الإعلام السعودى: زيارة ولى العهد لمصر امتداد لتاريخ علاقات صادقة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:24 م
وزير الإعلام السعودى: زيارة ولى العهد لمصر امتداد لتاريخ علاقات صادقة عواد بن صالح العواد وزير الإعلام السعودى
ريهام عبد الله
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أكد عواد بن صالح العواد، وزير الإعلام السعودى، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة الى مصر، هى امتداد لتاريخ طويل من العلاقات الصادقة.

وقال العواد فى تغريدة : "زيارة سيدي ولي العهد لأرض الكنانة، مصر العروبة والحضارة، هي امتداد لتاريخ طويل من العلاقة الصادقة، الناصعة التي لا تشوبها شائبة. الإخاء والتقدير ووحدة الرؤى والتعاون المشترك.. روافد لا تنضب في نهر العلاقة الخالدة، كخلود نهر النيل العظيم".

 

عواد بن صالح العواد

الرئيس السيسى خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة 


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