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وزير الإعلام السعودى: زيارة الأمير سلمان للقاهرة لتعزيز العلاقات التاريخية مع مصر

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:40 ص
وزير الإعلام السعودى: زيارة الأمير سلمان للقاهرة لتعزيز العلاقات التاريخية مع مصر وزير الإعلام السعودى عواد بن صالح العواد
كتب- هاشم الفخرانى
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التقى وزير الإعلام السعودى عواد بن صالح العواد، اليوم الثلاثاء، فى القاهرة بالوفد الإعلامى المرافق لتغطية الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مصر.

 

وأكد وزير الإعلام السعودى، فى تصريحات صحفية، على أهمية الزيارة الحالية لمصر والتى تهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

 

ودعا الوفد الإعلامى إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين فى المجالات الإعلامية كافة.


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