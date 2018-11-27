وزير الإسكان يعتمد مخطط قطعة أرض لجمعية قضاة مجلس الدولة لإنشاء مشروع عمرانى

كتب أحمد حسن

اعتمد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 43 بمساحة 6 أفدنة بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لرجال قضاء مجلس الدولة بالقاهرة وذلك لإقامة مشروع عمرانى متكامل لأعضائ الجمعية.

وطبقا للمادة الثانية من القرار، الذى نشرته الجريدة الرسمية، تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، كما تلتزم الجمعية بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حال مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.

فيما نصت المادة الرابعة من القرار على التزام الجمعية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، وتلتزم بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها.

ونصت المداة التاسعة من القرار على التزام الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات ، واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه.