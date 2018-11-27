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وزير الأوقاف لوفد الاتحاد الأوروبى: نسعى للتواصل وترسيخ أسس الحوار الحضارى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:37 م
وزير الأوقاف لوفد الاتحاد الأوروبى: نسعى للتواصل وترسيخ أسس الحوار الحضارى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال استقبال الوفد
كتب - إسماعيل رفعت
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استقبل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، جان فيجيل مبعوث الاتحاد الأوروبى لحرية الأديان أو المعتقدات خارج الاتحاد الأوروبى والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه تعزيز سبل التعاون الدينى بين وزارة الأوقاف والاتحاد الأوروبى فى تبادل الخبرات والثقافات وأهمية الحوار، ومناقشة بعض الجوانب المتعلقة بالحرية والكرامة.

 

أكد جمعة، على أننا نسعى دائمًا للتواصل الحضارى وترسيخ أسس الحوار الحضارى بين البشر، والعمل على ترسيخ ثقافة السلام والعيش الإنسانى المشترك، مؤكدًا على أهمية الحوار الحضارى، وعلى المشتركات الإنسانية التى تجتمع على القيم ومكارم الأخلاق، وإعلاء قيمة العمل، وترسيخ أسس العيش المشترك، وتحقيق السلام للناس جميعًا وحفظ الدماء والأعراض.

 

وأضاف وزير الأوقاف، أن الحل الأمثل لكثير من المشكلات هو الحوار الحضارى على أرض الواقع على أرضية إنسانية مشتركة بغض النظر عن اللون أو الجنس أو اللغة أو العرق، مشيرًا إلى أن المبادئ الإنسانية تعنى السلام للجميع، ونحن ننطلق فى هذا الأمر من خلال المنطلق الإنسانى والوطنى والدينى.

 

وأشار جمعة، إلى أن الجماعات المتطرفة من أصحاب المصالح الخاصة حمل وعبء ثقيل على الجميع، موضحًا أن خطر التطرف لا يمكن أن يكون محدودًا بل سرعان ما ينتشر وربما تصعب السيطرة عليه، لذا فإننا نرى الحل فى إعلاء القيم الإنسانية دون تمييز، ومواجهة جادة وحقيقية للتطرف، وتعاون دولى على محاصرة الجماعات المتطرفة وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها بإرادة دولية حقيقية، فجميع الأديان جاءت لصالح الإنسان ومصلحة كرامته، لافتًا إلى استعداد الوزارة لتأهيل أى عدد من الأئمة فى أى دولة من دول العالم بأكاديمية التدريب لتأهيل الدعاة باللغات المختلفة.

 

ومن جانبه أشاد جان فيجيل مبعوث، الاتحاد الأوروبى لحرية الأديان أو المعتقدات بدور مصر الريادى فى المنطقة والعالم، مؤكدًا أنهم ينظرون إليها على أنها أرض مقدسة، كما أشاد بدور وزارة الأوقاف المصرية فى بناء أكاديمية التدريب التى تؤكد على الوسطية والاعتدال، ومواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطى المستنير، وبإصدارات الأوقاف العلمية والفكرية، مشددًا على أهمية التواصل والحوار من أجل الكرامة والقيم الإنسانية والدينية المتفق عليها.

 

من جانبه أهدى وزير الأوقاف جان فيجيل مبعوث الاتحاد الأوروبى لحرية الأديان والوفد المرافق له نسخًا مترجمة باللغة الإنجليزية من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف التى تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف، وهو ما حاز ثناء وإعجاب الوفد ورئيسه.

 
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