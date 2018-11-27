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وزيرة الثقافة: ملتقى الإبداع للتشكيليين دليل على اهتمام الدولة بالمبدعين

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:59 م
وزيرة الثقافة: ملتقى الإبداع للتشكيليين دليل على اهتمام الدولة بالمبدعين إيناس عبد الدايم
كتب أحمد منصور
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أشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بأعمال معرض ملتقى الإبداع للتشكيليين الحاصلين على منح التفرغ بمركز الجزيرة للفنون، والتى تنوعت بين الرسم والتصوير والنحت والجرافيك وغيرها من المجالات التشكيلية والتى أبدعها 202 فنان من مختلف الفئات العمرية بما يمثل تواصلا للأجيال.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، للملتقى الإبداع، بحضور الدكتور سعيد المصرى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيليين، ويستمر حتى 6 ديسمبر المقبل

وأكدت وزيرة الثقافة، على أن الملتقى أحد صور اهتمام الدولة بالمبدعين ويأتى ضمن الاستراتيجية الثقافية الهادفة إلى دعمهم وتوفير مناخ يسهم فى إنتاج أشكال فنية متفردة. 

يشار إلى أن المجلس الأعلى للثقافة يقدم منح للتفرغ بهدف رعاية المبدعين وإتاحة الفرصة لهم للابتكار والتجديد لإثراء ميادين الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والتى تنعكس إيجاباً على محاور التنمية المستدامة المرجوة.

 


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ايناس عبد الدايم

وزيرة الثقافة

ملتقى الابداع

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سعيد المصرى




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