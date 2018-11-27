وزيرة التضامن تتعهد أمام البرلمان بفتح أكبر عدد لمنافذ تظلمات ذوى الإعاقة

أكدت الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى أن اللائحة الداخلية لقانون ذوى الإعاقة وافق عليها مجلس الوزراء، وتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، لافتة إلى أنها ستتابع غدا مع مجلس الدولة متى سيتم الانتهاء منها.

وقالت غادة والى: "أتعهد لحضراتكم بأن يتم افتتاح عدد أكبر من منافذ فحص تظلمات ذوى الإعاقة من الكشف الطبى بالتنسيق مع وزارة الصحة". وأشارت أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال لأن الوزارة تقوم بمراجعة ما يقرب من مليون معاش من ذوى الإعاقة، مؤكدة أنها ستقوم بمراجعة انتقال ذوى الإعاقة من محافظة لأخرى للكشف الطبى وسأضع كل التطورات أمام رئيس المجلس.

وكان عدد من النواب قد تحدثوا خلال عرضهم لطلبات الإحاطة المقدمة منهم عن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة. وقال النائب خالد حنفى: "كلنا سعدنا بصدور قانون ذوى الإعاقة ورغم أن مواد الإصدار به نصت على أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خال ستة أشهر من صدوره إلا أن اللائحة لم تصدر حتى الآن"، لافتا إلى أن ذوى الإعاقة ينتظرون صدورها حتى يتم الاستفادة من القانون.

وقالت النائبة سهير الحادى، صدر فى شهر فبراير من عام 2018 وحتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية رغم أن الرئيس أعلن أن هذا العام هو عام ذوى الإعاقة؛ وأشارت النائبة إلى وقف معاش ذوى الإعاقة بسبب المعايير التى أرسلتها وزارة التضامن للقمسيون الطبى، لافتة إلى الصعوبة التى يواجهها ذوى الإعاقة فى الكشف الطبى فى أنهم يكشفون فى محافظة ويتظلموا فى محافظة أخرى.