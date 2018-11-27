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وزيرة التضامن: المعاشات تصل إلى 154 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:18 م
وزيرة التضامن: المعاشات تصل إلى 154 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى غادة والى وزيرة التضامن
كتبت : نورا فخرى
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أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اهتمام الدولة وحرصها على أصحاب المعاشات، مشيرة إلى ارتفاع دعم الدولة لأموال المعاشات والتأمينات، إلى 154 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018 مقابل 45 مليار جنيه عام 2011، مشيرة إلى أن هناك 7 ملايين و300 ألف مواطن لهم ملف بالمعاشات. 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة عددا من الأدوات الرقابية الموجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرى التضامن الاجتماعى غادة والى، ومنها ما يخص منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات.

 

وقالت غادة والى، إن ارتفاع الدعم يؤكد اهتمام الدولة بأصحاب المعاشات والحكومة منحازة لهم وتشعر بالمعاناة التى يعانون منها لكن الزيادات السنوية تمثل عبء على الدولة

 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن استثمارات الصناديق المباشرة تقدر بنحو 208 مليارات جنيه بعائد 15.5%، والباقى متفرق على صكوك واستثمار قومى ومديونية بالخزانة العامة وأوعية آمنة.

 


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