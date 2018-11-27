video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

هيئة الزلازل العراقية: هزة أرضية تضرب قضاء خانقين فى ديالى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:16 م
هيئة الزلازل العراقية: هزة أرضية تضرب قضاء خانقين فى ديالى مقياس ريختر
أ ش أ
إضافة تعليق

 

أفادت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان بأن هزة أرضية جديدة ضربت اليوم الثلاثاء، مدينة خانقين، هي الثانية خلال ساعات، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وذكرت الهيئة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن "المراصد الزلزالية سجلت وقوع هزة أرضية بقوة 3.4 على مقياس ريختر.

وأضافت أن "الهزة الأرضية كانت على بعد 24 كيلومترا من مركز المدينة، وكانت على عمق 10 كيلومترات من باطن الأرض"، مشيرة إلى أن "المواطنين شعروا بها في قضاء خانقين والمناطق المحيطة بها"، مؤكدة عدم تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية.

وكانت هيئة الأنواء الجوية قد أعلنت - في وقت سابق - أن هزة أرضية ضربت خانقين وكلار بلغت قوتها 4.5 على مقياس ريختر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرلمان العراقى يناقش مع بارزانى العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان

رئيس الوزراء العراقى: سنوحد الإجراءات الجمركية مع إقليم كردستان

هزة أرضية

إقليم كردستان

العراق




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة