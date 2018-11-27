"نيابة دمياط" تأمر بحبس المعلم صاحب واقعة التنمر بالطالبة بسملة

دمياط عبده عبد الباري

أمرت النيابة العامة بدمياط منذ قليل بحبس "سامى دياب"، معلم خبير لغة عربية بمدرسة الشهيد جمال صابر الإعدادية المشتركة بدمياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأنكر سامى دياب المعلم صاحب واقعة التنمر والمتهم، السخرية والاستهزاء من الطالبة بسملة على عبد الحميد الطالبة بمدرسة الشهيد جمال صابر الإعدادية بقرية السنانية بإدارة دمياط التعليمية.

وأكد دياب أمام النيابة العامة إنه قال للطلاب حرفيا اعرب جملة بسملة طالبة سمراء وليس سوداء كما تردد. وقال دياب فى أقواله أمام النيابة العامة: "كيف أسخر من لون بشرتها السمراء وأنا أسمر البشرة".

يذكر أن مباحث قسم شرطة ثان دمياط استدعت المعلم عقب انتهاء اليوم الدراسى وتم التحفظ عليه وإحالته إلى نيابة بندر دمياط وخضع إلى تحقيقات استمرت 5 ساعات متواصلة وهو حاليا بانتظار قرار النيابة.

وكانت النقابة الفرعية لمعلمى دمياط قد أرسلت منصور الدعدع المستشار القانونى للنقابة ومحمد أبو النصر رئيس لجنة شئون المعلمين بالنقابة للدفاع عن المعلم كما حضر هانى أبو جلاله عضو مجلس أمناء إدارة دمياط التعليمية مع المعلم.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بدمياط قد أحالت المعلم للتحقيق كما تم نقله إلى مدرسة أخرى.