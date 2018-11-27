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ننشر التسعيرة النهائية لفئات الأراضى الزراعية المقننة بالوادى الجديد

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:16 ص
ننشر التسعيرة النهائية لفئات الأراضى الزراعية المقننة بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة اعتمدت التسعيرة النهائية لأسعار الأراضى الزراعية التى تمت الموافقة على تقنينها على مستوى كافة مراكز المحافظة، عن فترتى التقديم ما قبل عام 2006 وما بعده، حيث تراوح سعر الفدان ما بين 11 ألف جنيه وحتى 22 ألفا و400 جنيه.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أن اللجنة المختصة لتسعير الأراضى وافقت على تخفيض سعر الفدان بنسبة 35% عن الأسعار السابقة، التى تم اعتمادها مسبقاً، مشيرا إلى أن تلك الأسعار نهائية ولا تقبل الطعن عليها، وتنحصر فى أسعار الأراضى التى تم فحص ملفاتها كطلبات تقنين، وهى أسعار تختلف عن الأراضى التى يتم طرحها للاستثمار فى المشروعات الزراعية والتى يتم معاملتها بتسعيرة مختلفة عن ذلك .

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تسعيرة الأراضى بالوادى الجديد

 

 


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