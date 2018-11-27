ننشر أسماء الوفيات والمصابين فى حادث تصادم المنيا، حيث تلقى اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة يفيد مصرع 3 وإصابة 13 ونجاة واحد بدون إصابات فى حادث تصادم سيارة ميكروباص متجهة من ملوى إلى المنيا بسيارة ربع نقل.

أسفر الحادث عن مصرع كل من :جرجس سمير شحاتة 30 سنة مقيم دير مواس، فرج حنين فرج 55 سنة مقيم المحرص مركز أبو قرقاص ، أشرف جاد عبد العزيز 63 سنة مقيم المحرص مركز أبو قرقاص .

ونقلت جثة الأول لمشرحة مستشفى أبو قرقاص، فيما نقلت جثة الثانى والثالث إلى مشرحة مستشفى المنيا للتأمين الصحى تحت تصرفات النيابة العامة.

فيما أفاد تقرير الطبيب مفتش صحة محافظة المنيا الدكتور هانى إسحق شحاتة وفاة الأول بنزيف فى المخ والثانى بكسر بالجمجمة والضلوع ونزيف حاد بالمخ والبطن وفشل فى التنفس ووفاة الثالث بكسر بالجمجمة ونزيف حاد بالمخ وفشل بالوظائف الحيوية ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

ونقل المصابون بالإسعاف لمستشفى المنيا للتأمين الصحى وعددهم 13 مصابا تراوحت إصابتهم بين الخطيرة والمتوسطة والبسيطة، وهم:

شيماء حمادة على 23 سنة مقيمة اتليدم مركز أبو قرقاص وإصابتها اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفك والساق اليمنى

رودينا مدحت حمدى طفلة ومقيمة اتليدم مركز أبو قرقاص وإصابتها اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالعضد الايمن

و ريتال مدحت حمدى طفلة مقيمة اتليدم مركز أبو قرقاص وإصابتها اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم

عونى جمال دانيال 38 سنة مقيم جريس مركز أبو قرقاص وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم

و على جلال عبيد 18 سنة ومقيم اتليدم مركز أبو قرقاص وإصابته نزيف بالبطن وكسر بالحوض وكسر بمفصل الفخذ الأيمن وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى لاستكمال علاجه

مؤمن على محمد 18 سنة مقيم اتليدم مركز أبو قرقاص وإصابته نزيف بالمخ وكسر بالفقرات العنقية وكسر بمفصل الفخذ الأيمن

وفاء رضا خليل 28 سنة مقيمة ابوقرقاص وإصابتها اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساقين

عيد عاطف فرج الله 18 سنة مقيم أبو قرقاص وإصابته كسر بالحوض

محمد فوزى محمود 53 سنة مقيم ملوى وإصابته كدمات متفرقة بالجسم

هانى محمد غزالى 28 سنة مقيم أبو قرقاص وإصابته كدمات متفرقة بالجسم

ربيع عبد الشافى احمد 35 سنة مقيم أبو قرقاص وإصابته كسر بالفقرات القطنية

فضل عبد الجليل 47 سنة مقيم أبو قرقاص وإصابته كدمات متفرقة بالجسم

اسامه اسحق راغب 26 سنة مقيم ملوى وإصابته كسر بالحوض وكسر بالفخذين والساقين

فيما نجا محمد مؤمن سيد فؤاد مقيم أبو قرقاص بدون إصابات