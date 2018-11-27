نقيب الصيادلة: تخصيص 3 أفدنة لإقامة نادى لصيادلة الشرقية

كتبت آية دعبس

أعلن نقيب عام الصيادلة، د. محيى عبيد، عن مفاجأة لجموع صيادلة الشرقية وهى الاتفاق مع محافظ الشرقية على تخصيص 3 أفدنة بمساحة 12 ألف متر فى موقع مميز بالمحافظة لإقامة نادى الصيادلة بالشرقية، جاء ذلك خلال احتفالية نقابة الصيادلة بالشرقية، بيوم الصيدلى المثالى.

وقال نقيب عام الصيادلة، إنه سيتم افتتاح مقر نادى التجمع الخامس للصيادلة على مساحة 18 ألف متر فى شهر فبراير المقبل ويحتوى على حمامين سباحة و4 ملاعب وتجهيزه على احدث مستوى، مشيراً إلى أن النقابة نجحت فى سداد جميع المديونيات المتعلقة بنادى الصيادلة بالبحر الأعظم وتم الاتفاق مع القوات المسلحة لتولى الانشاء والتطوير.

وأوضح نقيب عام الصيادلة، أن النقابة قامت بشراء الخدمة الصحية من المستشفيات الجامعية لعلاج الصيادلة وأسرهم مثل مستشفي قصر العيني الفرنساوى، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المستشفيات التى تقدم الخدمة الصحية للصيادلة وصل 149 مستشفي وبنفس التعاقدات الخاصة بالتامين الصحى لعلاج الصيادلة وأسرهم، كما سيتم افتتاح مركز المعلومات الدوائية بالقاهرة خلال أيام.

وأشار نقيب عام الصيادلة، إلى أن مشروع التكافل بنقابة الشرقية يعتبر انجاز حقيقى يحسب لهم، موضحا أن الصيادلة لم يشعروا بمميزات الصندوق إلا عندما يحتاجونه.. كما أعلن انضمامه للصندوق.