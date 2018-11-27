نقل وحدة كلى "الرياض" بكفر الشيخ وتسلم جهاز حفظ الصفائح الدموية بمطوبس

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور فيصل جوده ،وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، تم نقل وحده الكلى بمستشفى الرياض المركزى إلى مبنى مستشفى السلام، للتطوير الشامل والكامل لمستشفى الرياض، وتم إسناد اعمال التطوير للهيئة الهندسيه للقوات المسلحة، وأنه تم مناظرة المكان قبل النقل، تطبيقاً لاشتراطات الصحية من مكافحة عدوى وجوده وسلامه وصحه مهنية،لتقديم الخدمة مُيسرة لأهالي الرياض، مؤكداً أن الموقع الذى نقلت به وحدة الكلى يستوعب 12ماكينه غسيل كلوى، و6 احتياطى، لخدمة 68 مريضاً على مدار 3شفتات.

وأضاف جودة، أن بنك دم مطوبس التجميعى تسلم جهاز" plat agitator " جهاز حفظ الصفائح الدموية بناءا على بروتوكول التعاون مع جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوي بمركز مطوبس،لإدخال خدمة جديدة لبنوك دم مستشفيات المحافظة، وهى فصل الصفائح الدموية ،لتوفير الصفائح الدموية للمرضى.