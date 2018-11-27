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نشاط مكثف لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لتنظيم مؤتمر إفريقيا 2018 بشرم الشيخ

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:00 ص
نشاط مكثف لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لتنظيم مؤتمر إفريقيا 2018 بشرم الشيخ سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم مبيت
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شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى نحو 30 مؤتمرا ومنتدى محلى وأجنبى خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وجهت خلال دعوات لكبرى رؤساء الشركات الإفريقية والعالمية ولعدد كبير من الوزراء الأفارقة وكبار المسئولين ورجال الأعمال، للمشاركة فى مؤتمر إفريقيا 2018 والذى تنظمه الوزارة فى مدينة شرم الشيخ.

وقال مصدر بوزارة الاستثمار لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر سيبدأ فى استقبال الوفود اعتبار من يوم 6 ديسمبر المقبل، وتتواصل فعالياته حتى يوم 10 ديسمبر، موضحا أن الوزارة فى حالة طوارئ، لضمان نجاح المؤتمر، وتحقيق اقصى استفادة منه لمصر، وأيضا لتلافى بعض سلبيات تنظيم المؤتمر الماضى.

يقام المؤتمر تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما يشهد جانبا من فعالياته الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ولفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ويعد المؤتمر فرصة كبيرة لزيادة الترابط الافريقى، ولا سيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيترأس الاتحاد الإفريقى مطلع يناير 2019.

ويتضمن برنامج المؤتمر العديد من الفعاليات والاجتماعات لرجال الأعمال فى مصر وإفريقيا والدول العربية،بجانب التركيز على ريادة الأعمال.

 


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