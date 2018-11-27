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نائب رئيس "المصرية اللبنانية" يطلق مبادرة لتشجيع الإبتكار فى الصناعة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:53 م
نائب رئيس "المصرية اللبنانية" يطلق مبادرة لتشجيع الإبتكار فى الصناعة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
كتب هانى الحوتى
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أطلق فؤاد حدرج  ، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مبادرة لتشجيع الإبتكار والإبداع والبحث العلمى خاصة فى الصناعة، متمنياً أن يعمل رجال الأعمال بالتعاون مع الحكومات العربية على تحقيقها باعتبارها الطريق الصحيح لتحقيق التنمية والنمو والضمانة الأساسية لتوفير فرص عمل للشباب العربى بصفة عامة.
 
وأضاف حدرج، فى تصريح صحفية، بمناسبة انعقاد ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى، أن الدول الأوروبية لم تنجح هى وغيرها من الاقتصاديات الناجحة فى العالم إلا بعد ما وضعوا نصب أعينهم الابتكاروالإبداع هدفاً، وقاموا بتشجيع الشباب والعلماء والمعلمين ،على غرس روح الإبتكار والإبداع وتشجيعهم نحو العمل الحر، بين الشباب والنشء كهدف واستراتيجية تعملعلى تحقيقها جميع أطراف المجتمع من الحكومة ومنظمات الأعمال والمجتمع المدنى.
 
وأكد حدرج، أن تحقيق المبادرة ليس مستحيل، والدليل ما نراه من نماذج عربية رائدة فى مختلف مجالات الحياه فى مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم وغيرها ولدينا فى الوطن العربى شركات استطاعت أن تصل إلى العالمية، مضيفا إذا المهة وأن كانت صعبة إلا أنها ممكنة بشرط توفر الإرادة السياسية والقناعة الحكومية ودعم الإعلام والشعوب لهذا الاتجاه.
 
وبشأن العلاقات المصرية اللبنانية، قال حدرج ، إن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال منذ نشأتها عام 1992 هى المبادرة والفاعلة فى ملف التجارة والاستثمار والثقافة أيضا بين البلدين الكبيرين مصر ولبنان، وعلى مدار أكثر من 26 عاماً حققت خلالها الكثير من النجاحات التى ترجمت على أرض الواقع، أهمها أن لبنان على الرغم ما تواجهه من تحديات إلا أنها أصبحت من أهم الدول المستثمرة فى مصر حتى بلغت المرتبة الرابعة من بين الدول العربية المستثمرة فيها.
 
وطبقاً للتقارير الرسمية وصل حجم التجارة بين مصر ولبنان اكثر من 800 مليون دولار، وبلغت حجم الاستثمارات اللبنانية فى مصر 4 مليارات دولار فى عدد 1400 مشروعاً تتركز فى قطاعات البنوك والتأمين والملابس والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والزراعة. 
 

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