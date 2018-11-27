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موانئ البحر الأحمر: وصول 87 ألف طن قمح وفحم لميناء سفاجا

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:10 ص
موانئ البحر الأحمر: وصول 87 ألف طن قمح وفحم لميناء سفاجا ميناء سفاجا - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى سفاجا و على متنها 63 الف طن قمح روسى حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالافراج عنها و تفريغها.
 
كما يستقبل الميناء السفينة SWOS Bay وعلى متنها 24 الف طن فحم بترولى اخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لانتاج البلوكات و استخلاص الالومنيوم  لصالح شركة مصر للالومنيوم.
 
وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان لها اليوم انها تقوم  بالزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط و الاشتراطات و المعايير الخاصة باستخدام و تداول الفحم البترولى و الحجرى طبقا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم ( 964 ) لسنة 2015 بتاريخ 19/4/2015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 (ملحق رقم 12) مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين.
 
على جانب آخر، يشهد الميناء وصول السفينتين محبة ونما اكسبريس وسفر السفينتين مودة وبوسيدون اكسبريس بينما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا.
 
 

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