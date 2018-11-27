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مميش: عبور 185 سفينة قناة السويس بحمولة 11.7 مليون طن خلال 4 أيام

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:00 ص
مميش: عبور 185 سفينة قناة السويس بحمولة 11.7 مليون طن خلال 4 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ4 أيام الماضية، من الجمعة حتى أمس الإثنين، عبور 185 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 11.7 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 49 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم السبت 57 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، وعبرت الأحد 32 سفينة بحمولة 2.1 مليون طن، فيما عبرت قناة السويس الإثنين، 47 سفينة بحمولة 3 ملايين طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ4 أيام الماضية إلى 185 سفن بحمولة 11.7 مليون طن.

 


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