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مكالمة مشتركة بين وزير التعليم والطالبة بسملة..و"شوقى" يدعوها للوزارة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:04 م
مكالمة مشتركة بين وزير التعليم والطالبة بسملة..و"شوقى" يدعوها للوزارة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب أيمن رمضان
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أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ترفض كافة أشكال التمييز والعنصرية أو الاعتداء بالقول أو الفعل من كافة أطراف العملية التعليمية ،  موضحاً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعلم الذى مارس العنصرية على الطفلة " بسملة " مؤكدا إن يدعو بسملة لزيارة الوزارة   كنوع من أنواع التعبير عن رفض كافة اشكال التمييز".

وأضاف "شوقى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية "on e"، أن الرسالة من وراء ما تم اتخاذه تجاه هذا المعلم ، يجب الا  يصدر ذلك الفعل من أى من معلمين وزارة التربية والتعليم، قائلا : "نعلم أن المعلمين أفاضل وما نهدف له هو حماية الجميع سواء الطالب أو المعلم من أى اعتداء" ، مشيرا الى أنه ترك اختياراللقاء مع " بسملة " للتليمذة وأسرتها، خلال الأسبوع المقبل .

وفى اتصال مشترك أعربت الطفلة بسملة، عن شكرها للوزير ، مؤكدة أنها سعيدة جداًب تكاتف الجميع معها، قائلة :"رجعتوا ثقتى بنفسى.. متشكرة ليكم وقفتوا معايا وجبتو لى حقى ..ورفتوا من روحى المعنوية"، لافتة إلى أنها تتطلع فى المستقبل إلى أن تكون دكتورة تحاليل.

وفى السياق ذاته أكدت والدة الطفلة بسملة،منال غريب السيد، أنها قبلت اعتذار المدرس فى الواقعة الأولى ، التى وصف فيها بسملة بالسوداء ، ورفضت اتخاذ أى إجراء قانونى ضده ،  ولكن عقب تكرار الواقعة والمعاناة النفسية الصعبة لطفلتها  تمسكت باتخاذ الإجرءات القانونية .


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وزير التربية والتعليم

كل يوم

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