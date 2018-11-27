مكافحة المخدرات تضبط 69 كيلو حشيش وكيلو هيروين

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

واصلت مكافحة المخدرات، حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، ونجحت فى ضبط 1444، قضية "إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة"، بلغ عدد المتهمين فيها 1536متهماً.

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية 51 قضية " إتجار، وتعاطى فى المواد المخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها 73 متهماً .

وعثر بحوزة المتهمين على 69,080 كيلو حشيش، كيلو هيروين، و5 كيلو بانجو، و65 جرام من الكوكايين، وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1,300 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الآيس وزنت ( 535 جرام ، وكمية من مادة "MDMA" المخدرة وزنت ( 100 جرام ، و(12038) قرص من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط (4 قطع سلاح نارى، 150 طلقة مخلتفة الأعيرة، 9 قطع سلاح أبيض".