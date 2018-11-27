video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 4 أكراد فى غارات تركية شمالى العراق

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:19 ص
مقتل 4 أكراد فى غارات تركية شمالى العراق طائرات حربية تركية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

قتل 4 أكراد، اليوم الثلاثاء، فى غارات تركية على حزب العمال الكردستانى شمالى العراق.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (الإخبارية) العراقية، دون التطرق إلى تفاصيل آخرى فى هذا الصدد.

وكان سلاح الجو التركى قد شن الأربعاء الماضى غارات جوية، أسفرت عن مقتل 16 كرديا من مسلحى حزب العمال الكردستانى شمالى العراق.

وأشار إلى أن الضربات الجوية استهدفت عدة مناطق فى شمال العراق بينها جبال قنديل، وهى أحد معاقل حزب العمال الكردستاني.

ودأبت تركيا، التى تصنف حزب العمال الكردستانى منظمة إرهابية، على شن ضربات جوية على أهداف تابعة للحزب شمالى العراق، فيما أسفر الصراع الدائر بين تركيا والحزب عن مقتل نحو 40 ألف شخص، منذ أن أعلن الحزب تمردا مسلحا فى جنوب شرق تركيا الذى تسكنه أغلبية كردية قبل نحو 3 عقود.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 35 عنصرا من حزب العمال الكردستانى فى غارات تركية على جبل قنديل بالعراق

غارات تركية على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستانى شمال العراق

العراق

غارات تركيه شمالى العراق

تركيا

اكراد

غارات تركيه




لا تفوتك
تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة