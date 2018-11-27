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مظاهرة ترحيب إلكترونية.. زيارة محمد بن سلمان للقاهرة بعيون المصريين والسعوديين

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:58 ص
مظاهرة ترحيب إلكترونية.. زيارة محمد بن سلمان للقاهرة بعيون المصريين والسعوديين محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب خالد إبراهيم
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تحظى زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، باهتمام كبير من جانب الشعبين المصرى والسعودى، حيث تحول الترحيب بولى العهد السعودى من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعى المصريين وتحديدا على موقع "تويتر" إلى مظاهر حب، وفى ساعات قليلة تحول هاشتاج "ولي العهد فى بلده الثانى مصر" إلى ترند يتصدر موقع تويتر .

رواد "تويتر" من المصريين والسعوديين احتفوا بالزيارة على طريقتهم الخاصة، حيث أكدوا على عمق العلاقات بين البلدين من الجذور، وأيضا وجود العديد من المصالح المشتركة فضلا عن عدم تأخر كل بلد فى مساندة الأخرى إذا كانت فى حاجة إلى مساندة .

جاسر القحطانى أحد المغردين السعوديين كتب عبر تويتر "الهدف من زيارة ولي العهد الله يحفظه لمصر الى زيادة عمق العلاقات بين البلدين والى التعاون في مجالات عديده بما يحقق اهداف البلدين"، بينما كتب ماجد عبد الحميد "المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر حليفتان للسلام ، فى الشرق الأوسط وهم مؤثرين بشكل كبير على استقرارها"، فيما قال مغرد مصرى يدعى سامح الكوالينى "أهلا وسهلا ومرحبا بولى العهد الكريم فى بلده الثانى مصر و فى ضيافة زعيمنا الغالى الرئيس عبد الفتاح السيسى..  بن سلمان أمير العرب"

أحد المغردين السعوديين
أحد المغردين السعوديين

 

أحد المغردين المصريين يرحب بالأمير محمد بن سلمان
أحد المغردين المصريين يرحب بالأمير محمد بن سلمان

 

جانب من الهاشتاج
جانب من الهاشتاج

 

 


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