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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:01 م
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فى إطار رحلتهم حول العالم..

مطار الغردقة يستقبل طائرات شراعية يقودها طيارون ذوو إعاقة قادمة من اليونان

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:50 م
مطار الغردقة يستقبل طائرات شراعية يقودها طيارون ذوو إعاقة قادمة من اليونان طائرات شراعية بقيادة طيارين من ذوي الإعاقة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الثلاثاء، ثلاث طائرات شراعية، يقودها طيارون من ذوى الاحتياجات الخاصة، قادمة من اليونان، ضمن رحلتهم حول العالم. 
 
 
كان فى استقبال الطائرات الشراعية عند وصولها لمطار الغردقة، اللواء محمد إبراهيم سالم نائب مدير مطار الغردقة، حيث قال إن هذه الرحلات تقوم بتنظيمها منظمة Handi Flight للطيارين ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تتضم مجموعة من الدول المختلفة من ضمنها مصر، السعودية، اليونان، فرنسا، الهند وباكستان، للترويج للسياحة والاستمتاع بالأماكن السياحية التي توجد بتلك الدول . 
 
 
وأضاف نائب مدير مطار الغردقة، أن من المقرر أن تغادر تلك الطائرات مطار الغردقة، بعد غدا الخميس إلى السعودية لاستكمال رحلتهم حول دول العالم.
 
 
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