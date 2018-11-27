مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 أخرين فى حوادث متفرفة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حوادث تصادم متفرقة بمراكز البحيرة المختلفة .

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالوقائع من اللواء محمد هندى مدير المباحث، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كوم حمادة، بوقوع حادث تصادم بطريق التوفيقية الخطاطبة أمام قرية كوم شريك دائرة المركز، بالانتقال والفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بدون لوحات، وذلك أثناء تخطى قائد السيارة المذكورة إحدى السيارات بالطريق اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالدراجة البخارية والتى تسير بذات الاتجاه .

أسفر الحادث عن وفاة كل من، قائد الدراجة البخارية ومرافقه، وإصابة 3 من مستقليها بسحجات وكدمات واشتباه كسور.

كما تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة من المستشفى العام، بوصول "مدحت ع ك" 20 سنة، ومقيم قرية دمتيوه دائرة المركز، مصابا بجروح بالرأس وسحجات وكدمات، وتم تحويله لمستشفى إيتاى البارود العام لاستكمال العلاج، وبسؤاله قرر بسقوطه أرضاً حال استقلاله دراجة بخارية موتوسيكل رفقة أحد أصدقائه بطريق القرية محل إقامته وحدوث إصابته.

وتلقى مركز شرطة رشيد اخطارا من المستشفى العام بوصول كل من، "ا ا م " 60 سنة تاجر جثة هامدة إثر إصابته بكسور بالحوض والفقرات القطنية والأطراف وجروح بالرأس وكدمات بالصدر، وإصابة زوجته "أمل ف ح" 52 سنة ربة منزل، وبسؤالها قررت أنها أثناء استقلالها وزوجها المتوفى سيارة نقل قيادته بالطريق الدولى الساحلى انفجر الإطار الأمامى الأيسر للسيارة مما أدى لانقلابها على جانب الطريق ووفاة زوجها وحدوث إصابتها.

كما وصل إخطار إلى قسم شرطة غرب النوباريه بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى طريق الخدمات الكيلو 80 اتجاه الإسكندرية دائرة القسم .

بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة غربية بالطريق المشار إليه ولعدم يقظته اختلت عجلة القيادة بيده حال دخوله على منطقة تهدئة للسرعة، مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن وفاة مرافقه "أحمد س ا" 39 سنة. وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.