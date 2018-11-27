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مصرع لص سقط من أعلى عقار أثناء هروبه من مطاردة الأهالى بالزيتون

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:32 ص
مصرع لص سقط من أعلى عقار أثناء هروبه من مطاردة الأهالى بالزيتون مصرع لص عقب سقوطه من أعلى العقار -أرشيفية
كتب كريم صبحى
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لقى لص مصرعه عقب سقوطة من أعلى عقار، بعد مطاردة الأهالى له بمنطقة الزيتون، حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
البداية بتلقى شرطة النجدة، بلاغا بسقوط لص من أعلى عقار جثة هامدة بمنطقة الزيتون، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتوفى لص سرقة شقة داخل احد العقارات، إلا أن الأهالى اسرعوا خلفه للامساك به، فحاول التسلق بين اسطح العمارات وأثناء مطاردته سقط جثة هامدة.
 
انتقلت نيابة الزيتون لمكان الحادث لمناظرة الجثة، وأمرت بعرضها على الطب الشرعى وطلبت تحريات المباحث، وشهود العيان للاستماع لأقوالهم.
 

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