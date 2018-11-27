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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:30 ص
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون فى حادث انقلاب سيارة ملاكى عند نقطة الكيلو 160 على طريق الخارجة أسيوط، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى عند نقطة الكيلو 160على طريق الخارجة أسيوط مما أسفر عن مصرع  "مجدي داود محمد" 37 سنة وإصابة داود محمود عبد الشهيد 64 سنة وشقيقته ثريا محمود عبد الشهيد 58 سنة وخالد عز الدين 37 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج اللازم وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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