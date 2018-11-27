مسئول ألمانى: ربما ينبغى لأوروبا زيادة العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا

برلين(رويترز)

قال حليف للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء، إنه ربما يتعين على أوروبا فرض عقوبات أشد على موسكو فى أعقاب احتجاز روسيا سفنا أوكرانية.

وكانت روسيا قد احتجزت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وحبست أطقمها فى مطلع الأسبوع.

وقال نوربرت روتجن العضو فى حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى تتزعمه ميركل ورئيس لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان إن سلوك روسيا مقلق بشدة وإن فرض عقوبات أشد أحد الخيارات.

وقال لإذاعة ألمانيا (دويتشلاند فونك) "حتى الآن لا توجد محادثات بشأن تشديد العقوبات، لكنى بوجه عام لا أستبعد ذلك". واستكمل "فى رأيى مثل هذا السلوك لا يمكن أن يمر دون عواقب وأعتقد أنه لا ينبغى القول أنه لن تفرض المزيد من العقوبات".

وشددت ميركل على الحاجة للحوار بينما ندد الاتحاد الأوروبى وبريطانيا وفرنسا وبولندا والدنمارك وكندا بما وصفوه بالعدوان الروسى.