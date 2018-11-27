مدير صندوق تطوير العشوائيات ورئيس جامعة عين شمس يتفقدان مشروع الأسمرات

يتفقد اليوم كل من المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ورئيس جامعة عين شمس مشروع تجميل الاسمرات، تمهيدا للافتتاح.

وكان عدد من طلاب كلية التربية الفنية، قد قاموا بالرسم الجرافيتى والجداريات على الأسوار والمبانى وأكشاك الكهرباء فى حى الأسمرات 3، لتضفى بهجة وسعادة على قاطنى الحى الجديد.

من جانبه قال المهندس خالد صديق، ان مشروع الأسمرات 3 سيوفر 7400 وحدة سكنية، كاملة التشطيب ومجهزة بالأثاث، كما أنه سيتم توفير كافة الخدمات تشمل (مسجد – كنيسة – منافذ بيع – 5 ملاعب – قاعة مناسبات – حديقة أطفال – حضانات ووحدات صحية بالبدرومات – مخبز – ساحة انتظار سيارات تسع لألف سيارة) لخدمة سكان الحى، وسيتم إنشاء 4 حضانات فى البدروم على مساحة 460 مترا لكل حضانة، كما سيتم إنشاء 4 وحدات صحية بالمساحة نفسها.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 2 مليار جنيه، منها 1.5 مليار من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، و500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.

ويعد مشروع الأسمرات 3 الكائن بالمقطم أكبر المشاريع التى سيتم افتتحها ويضم 7440 وحدة سكنية فى 124 عمارة، تتكون من أرضى و9 أدوار متكررة، وتحتوى كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام.