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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:27 م
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات محمد بن راشد ومحمد بن زايد
ريهام عبد الله
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شهد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، بحضور أولياء العهود والوزراء وأكثر من ٢٥٠ جهة حكومية اتحادية ومحلية.

وقال محمد بن راشد: "شهدت اليوم مع أخى محمد بن زايد انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة الامارات بحضور أولياء العهود والوزراء وأكثر من ٢٥٠ جهة حكومية اتحادية ومحلية ... هدف الاجتماعات أن نجيب على سؤالين .. أين وصلنا اليوم كدولة ؟ وأين نريد أن نصل فى الخمسين سنة القادمة ؟".

 

محمد بن راشد
محمد بن راشد

 

وتابع :الاجتماعات السنوية هي محطة وطنية سنوية في أجندة دولة الامارات، فيها تلتقي كل المؤسسات الحكومية، وفيها نطرح كل الأفكار الجديدة، وفيها نناقش كل المشاريع السابقة، وفيها يعرف الجميع ما هي طموحاتنا الجديدة في كافة القطاعات".
محمد بن راشد آل مكتوم
محمد بن راشد آل مكتوم

 

 


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اليوم السابع بلس




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