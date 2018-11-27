محافظ كفر الشيخ يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية

كفر الشيخ – محمد سليمان

وافق المجلس التنفيذى برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على تخصيص مساحة قيراط وثلاثة أسهم لمركز شباب العيسوية القديم الواقعة بقرية العيسوية ـ،بمركز سيدي سالم لصالح وزارة الشباب والرياضة، ووافق المجلس على تخصيص مساحة 15 قيراط الواقعة بحوض الدجاجة بقرية الحمراء مركز كفرالشيخ تبرع المواطن ماهر عثمان الشرنوبي وذلك لإقامة مركز شباب عليها.

ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 80 متراً بقرية المرازقة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين لا قامة مكتب بريد عليها بمقابل حق انتفاع وفقا لما تقدره اللجان المختصة، وتخصيص مساحة 7 قراريط الواقعة بقرية السبايعة التابعة للوحدة المحلية لقرية الساحل القبلي ــ مركز بلطيم تبرع المواطن علي علي مرزوق وذلك لإقامة وحدة صحية عليها،ووافق المجلس التنفيذي على الطلب من مفوض إحدى شركات الإتصالات بقبول التبرع التلقائي المقدم من الشركة بمبلغ 140 الف جنية لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة، لموقعي الشركة بمركزي سيدي ومركز مطوبس ،ووافق المجلس التنفيذي على المذكرة الواردة من إدارة المرور بمديرية أمن كفرالشيخ، والمتضمنة اختيار منفذ إدارة مرور كفرالشيخ كأفضل منفذ حكومي لتقديم الخدمات للمواطنين، وتكريم مدير إدارة المرور وتحديد عدد موظف من كل تخصص بالمنفذ للحصول علي شهادة تقدير.

ووافق المجلس التنفيذي على المذكرة المقدمة من ادارة الشئون المالية بالمحافظة والمتضمنة ان شركة الدلتا للصناعات المتكاملة قامت بإهداء المحافظة 50 سلة مخلفات من النوع الذي يركب على أعمدة الانارة ومطابق للمواصفات الاوربية والذي يتمتع بشكلة الحضاري، وقدم محافظ كفرالشيخ الشكر للشركة واقترح وضع هذه الصناديق في مدينة مصيف بلطيم لملائمتها في الشكل وعلي بعض الأعمدة حول الجامعة.

كما وافق التنفيذي على المذكرة المقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ والمتضمنة بوجود مساقي للري داخل الاراضي التي ضمت للحيز العمراني وتقوم بري اراضي خارج الحيز وتطلب جمعيات الاسكان تغطية هذه المساقي في المناطق التي تقع داخل الحيز بعد موافقة مديرية الاصلاح الزراعي وقيامها بمخاطبة الوحدة المحلية بعمل المقايسات اللازمة والاشراف علي تنفيذ الاعمال لعدم وجود مختصين لديها، الامر الذي يتطلب تحصيل مبالغ من هذه الجمعيات لحساب الوحدة نظير أعمال المقايسات والإشراف وإضافة تحسين علي المنطقة لاستفادة الجمعيات لهذه المساحات، وتطلب الوحدة المحلية القيام بعمل المقايسات والاشراف علي تغطية المساقي بأراضي جمعيات الاسكان وتحصيل المبالغ اللازمة لحساب صندوق خدمات المدينة عن هذه الاعمال بالإضافة الي مبالغ التحسين المقررة بالقانون 222لسنة 1955م، وكلف محافظ كفرالشيخ وعدم الاكتفاء بما في المذكرة وتحديد الاماكن علي ان يصدر قرار عام من المجلس وليس لهذه الحالات فقط، وتم اخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ لاتخاذ اللازم طبقا لتكليفات محافظ كفرالشيخ، فورد كتابها يتضمن ان طول المساقي المذكورة والتابعة للاصلاح الزراعي بحري الطريق الدولي 2000م فقط منها 184م فقط تابعة لجمعية مديرية الاوقاف بكفرالشيخ و200فقط لجمعية اطباء الاسنان ومسافة 170 فقط تابعة لجمعية الشرطة والباقي تابع لمنتفعين ومواطنين انتفاع إصلاح زراعي وأخرى أرض أوقاف.

ووافق التنفيذى على المذكرة المقدمة من رئيس مجلس ادارة نادي زمالك قلين الرياضي والمذكاة من النائب أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب على انشاء سور للنادي ،كما وافق المجلس التنفيذي على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بشأن تعديل قرار المحافظة رقم 197 لسنة 2009م والقرار رقم 1566 لسنة 2014م الخاص بالعمارات السكنية لمنشأة علي وأبو غنيمة التابعتين لمركز ومدينة سيدي سالم ،لصالح صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي، وحيث انه ورد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1303لسنة 2015م المتضمن في مادته الاولي يؤول تخصيص جميع الاراضي المقام عليها مشروع الاسكان الاجتماعي وملكية الوحدات المقامة علي تلك الاراضي لصالح صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي.

ووافق التنفيذي على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية على طلب تعديل قرار المحافظة رقم 140 لسنة 2009 بتخصيص مساحة 3600م2 املاك دولة الكائنة بجوار مساكن الصفا حي المحرقة بمدينة دسوق لإقامة مساكن للحالات الاولي بالرعاية والحالات الملحة الخاصة بالمشروع القومي للإسكان علي ان يكون اقامة عمارات سكنية لصالح صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي، وحيث انه ورد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1303لسنة 2015 المتضمن في مادته الاولي يؤول تخصيص جميع الاراضي المقام عليها مشروع الاسكان الاجتماعي وملكية الوحدات المقامة علي تلك الاراضي لصالح صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي.

كما وافق التنفيذي على المذكرة المقدمة من الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمرفق بها كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بشان الموافقة علي تنفيذ مقترح انشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقرية شابة ــ مركز دسوق حيث تم اختيار مساحة ارض 15 فدان كائنة بتل الضبعة بزمام الوحدة المحلية لقرية شابة مركز دسوق ارض ملك الدولة تم استلامها من هيئة الاثار المصرية بعد كف البحث والتنقيب لتكون بديلا عن موقع تل مطيور بقرية شباش الملح، وتمت معاينة الموقع علي الطبيعة من قبل اللجنة المشكلة من أعضاء من المحافظة والوحدة المحلية للمدينة والقرية واستشاري البرنامج الوطني لتدوير المواد الصلبة التابع لوزارة البيئة، وانتهت اللجنة الي ان الموقع صالح لتنفيذ مقترح مصنع تدوير المخلفات الصلبة لحاجة مدينة دسوق وقراها الي اقامة هذا المشروع، وجه محافظ كفرالشيخ، بتعظيم الاستفادة من المساحة المطلوبة لإقامة مصنع قمامة بدسوق على ان بتم استغلال المساحة الزائدة عن حاجة المصنع في إقامة مشروعات ذات نفع عام للمواطنين.

ووافق المجلس التنفيذي على كتاب وزير الزراعة بشأن الموافقة علي اقامة مقر للوحدة المحلية للبلاصى علي مساحة 4 قيراط و4 أسهم الواقعة بقرية البلاصي ــ مركز سيدي سالم تبرع المواطن محمد عبد الستار السيد البلاصي، وقدم محافظ كفرالشيخ الشكر للمواطن المتبرع.

كما وافق المجلس التنفيذي على انشاء مكتب بريد على مساحة 120م تقريبا بقرية كنيسة الصرادوسى على أن يتم البناء بالجهود الذاتية وعلى أن يستغل الادوار العليا بالمكتب مباني خدمات للقرية على أن يكون مدخل مكتب البريد مستقل، حيث أن القطعة داخل الحيز العمراني للقرية.

وافق المجلس التنفيذي على الطلب المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ بشأن تقدم المواطن مدحت محمد يوسف، بطلب تبرع بإنشاء وتشطيب المسجد المراد إقامته بالموقف الجديد الجاري إقامته أمام محطة الغاز على مصرف نمرة 7 طريق كفرالشيخ / طنطا بجميع المواصفات الهندسية التي تضعها الوحدة وذلك مساهمة منه لتحقيق الصالح العام على مساحة 14×11 متر، وقدم محافظ كفرالشيخ، الشكر للمواطن المتبرع.

كما وافق المجلس التنفيذي على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بشأن الطلب المقدم من النائب أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب بطلب تحويل مساحة 1600م2 أرض أملاك دولة خاصة ملاصقة لمقابر مدينة بيلا من منافع عمومية الى أملاك دولة خاصة والغاء الربط بإيجار الأملاك، ورفعها من السجلات واستغلالها في المشروعات ذات النفع العام لتؤول ملكيتها إلى الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا.

ووافق المجلس التنفيذي على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بشأن طلب الموافقة على تعديل قرارات التخصيص تضمنت " القرار رقم 3776 في 10 فبراير2014، والقرار رقم 6784 في 25فبراير2014، والقرار رقم 3781 في 10فبراير2018 "، المقام عليها عمارات الاسكان الاجتماعي ضمن المرحلة الثانية الاسكان الاجتماعي بناحية الجونة التابعة للوحدة المحلية لمدينة برج البرلس على أن تكون لصالح صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي.

كما وافق المجلس التنفيذي على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بشأن كتاب وزارة الزراعة بخصوص الموافقة على اقامة محطة صرف صحى على مساحة 300م2 الواقعة بحوض أبو خضيرة بعزبة الشوادفى التابعة للوحدة المحلية لقرية الحمراوى – مركز كفرالشيخ – تبرع المواطن احمد صابر حسانين، وفقاً لمحضر معاينة الادارة الزراعية بكفرالشيخ، وقدم محافظ كفرالشيخ، الشكر للمواطن المتبرع.

ووافق المجلس التنفيذي على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بشأن كتاب مركز ومدينة الحامول بطلب تخصيص مساحة 2600متر أرض املاك دولة لإقامة مركز شباب وملعب بناحية قرية الحندقوقة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول.