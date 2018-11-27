محافظ كفرالشيخ يكرم العاملين بالمعمل المركزى لحصوله على شهادة الجودة الدولية

كفر الشيخ – محمد سليمان

كّرم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، العاملين بالمعمل المركزي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، لحصوله على شهادة الجودة الدولية " أيزو 17025"، وقام بتسليم التكريم للكيميائية داليا حسن خفاجي، مدير عام المعمل المركزى بالشركة، حيث قامت الشركة على مدار عامين بتجهيز المعمل المركزي طبقاً لأحدث التكنولوجيا العلمية العالمية.

قال محافظ كفرالشيخ، لقد جعل لله لنا الماء مصدر الحياة قائلاً في كتابه " وجعلنا من الماء كل شيء حي "، ووهب مصرنا العظيمة نهر النيل ليكون شريان الحياة ومصدرها الأساسي للمياه، ومن هنا تبرز قيمة قطرة المياه، مؤكداً على أهمية المعمل المركزى ودوره الحيوى فى تحليل عينات مياه الشرب من مختلف المواقع وأطراف ونهايات الشبكات ومآخذ محطات مياه الشرب لضمان جودة وسلامة المياه المنتجة من محطات مياه الشرب على مستوى المحافظة، وسرعة الإستجابة لطلبات المواطنين.

أضاف محافظ كفرالشيخ، ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ تقوم بدورها ومسئوليتها لتحقيق خدمة متميزة وجودة عالية في مجال إنتاج مياه شرب نقية ذات جودة ومواصفات ومعايير دولية قياسية.

وقدم محافظ كفرالشيخ، الشكر والتقدير للمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ولكل العاملين بالمعمل المركزي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، وجميع العاملين بالشركة على جهودهم المتميزة وحرصهم على توصيل مياه الشرب المنتجة بجودة عالية الى المواطنين بمراكز ومدن المحافظة وأطراف الشبكات، كما مقدماً لهم التهنئة بحصول المعمل على شهادة الجودة الدولية " أيزو 17025"

ومن جانبه قال المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، أن شهادة الجودة الدولية " أيزو 17025" الممنوحة للمعمل المركزى بشركة مياه الشرب بكفرالشيخ، جاءت بعد عامين من المتابعة، للأعمال الفنية وأساليب ومراحل الإختبارات التى يقوم بها المعمل المركزى وعلى فترات متباعدة وتطابق تكنولوجيا التشغيل مع المعايير الدولية بصورة منتظمة ما ترتب عليه منح المعمل المركزى شهادة الجودة الدولية، مقدماً الشكر للدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على دعمه لجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى الشهرى للمحافظة بحضور المهندس راضى امين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد الشاذلى، مساعد مدير الأمن، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

كما كرم المحافظ الفيزيائي صبري عبدة عطا الله الألفي، لحصوله على براءة اختراع رقم ( 29005 ) لجهاز وطريقة علمية لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية بالغليان والتجفيف لخفض الضغط البخاري من أكاديمية البحث العلمي للتعليم العالي، مقدماً له خالص الشكر تقديراً لقيمة العلم الذى هو إرث الأنبياء وفضل العلماء، الذين هم ورثة الأنبياء.

وطالب محافظ كفر الشيخ الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، بتسهيل مهمة الألفي الذي يعمل معلما بالتربية والتعليم ، للإستفادة من اختراعه .