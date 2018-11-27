محافظ كفرالشيخ: افتتاح فصلين ثانويين للتمريض وزيادة الكثافة

كفر الشيخ _ محمد سليمان

أعلن الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عن افتتاح فصل ثانوى جديد للتمريض بقلين، لحل مشكلة نقص أطقم التمريض بالقطاع الصحى بالمحافظة إستجابة لطلب النائب عمرو دوير.

كما وافق محافظ كفرالشيخ، على زيادة الكثافة في فصول التمريض بجميع مدارس الثانوية الفنية للتمريض التي تستوعب ذلك بالحد الاقصي للعدد المسموح به وذلك للصالح العام

كما أعلن محافظ كفرالشيخ، عن افتتاح فصل ثانوى جديد للتمريض بسيدى سالم ، لحل مشكلة نقص اطقم التمريض بالقطاع الصحى بالمحافظة،إستجابة لطلب النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد.

قال محافظ كفرالشيخ انه بناءً على الإمكانيات المتاحة فى مديرية الصحة تقرر فتح فصل تمريض فى سيدى سالم، موضحاً أن فتح فصول جديدة للتمريض تأتي في إطار سياسة المحافظة ووزارة الصحة بتخريج كوادر بشرية في مجال التمريض من أجل رفع جودة الخدمات الطبية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.

من ناحية أخرى بحث الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، سبل تطوير جريدة كفرالشيخ، وأعلن تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وذلك بحضور الدكتور على أبوشوشة، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، والصحفى مصطفى عمارة، رئيس تحرير جريدة كفرالشيخ، والصحفى عمرو سعدة، رئيس رابطة الصحفيين بكفرالشيخ، والصحفى علاء عبدالله، رئيس مكتب الأهرام بكفرالشيخ، والإعلامى زايد الزاهد، والدكتور عادل سكين، والمهندس فوزى الرفاعى، والمحاسب عزالدين جودة، والصحفى عبدالرحمن شهاب، وعدد من الصحفيين، ومحررى الجريدة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف في كفرالشيخ،عن استمرار حملة رسول الإنسانية في المساجد والمدارس ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات المختلفة، وجامعة كفرالشيخ، إلى نهاية شهر ربيع الأول.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في كفرالشيخ، أن المقصود بالحملة التعريف بمنظومة القيم الأخلاقية التي رسّخ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يجري تقييم عمل الإدارات من خلال المشاركة في الحملة التي تجوب المساجد الكبرى في القرى والمدن.

وأوضح "الفقي" أن لجان المتابعة تُعد تقريرًا عقب الندوات يُرفع دوريًا للمديرية مشيدًا بدور مديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة لمجهودهم البارز في الأسبوع الأول من المسابقة.

وقال إن المديرية بالتنسيق مع كلية الآداب جامعة كفرالشيخ، والمجلس القومي للمرأة سوف تعقد ندوة موسعة صباح الأربعاء المقبل، يحاضر فيها نخبة من قيادات الدعوة بالمديرية.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أطلق مبادرة رسول الإنسانية، بداية شهر ربيع الأول، للتعريف بنبي الرحمة والإنسانية سيدنا محمد،صلى الله عليه وسلم.