video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تكرم بطلتى العالم فى رفع الأثقال للمكفوفين

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:07 م
محافظ دمياط تكرم بطلتى العالم فى رفع الأثقال للمكفوفين محافظ دمياط خلال تكريم إحدى اللاعبات
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، كابتن على قويطة مدرب رفع الأثقال مكفوفين بالمؤسسة العسكرية بالإسماعيلية ورئيس مجلس أمناء مدرسة النور للمكفوفين، واللاعبتان منى بعيت وفاطمة البربير الحاصلتان على المركز الثالث على مستوى العالم في البطولة التى نظمتها جمهورية مصر العربية بمدينة الأقصر بحضور 14 دولة أجنبية نوفمبر الحالى، حيث قامت بإهدائهم شهادات تقدير ومبلغ مالى تكريما لما حققاه خلال هذه البطولة.
 
وأعربت المحافظ عن سعادتها بتكريمهم اليوم مؤكدة أنهم فخر للمحافظة ومتمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.
 
يشار إلى أن اللاعبتان من فريق مدرسة النور للمكفوفين، حيث فازت منى بعيت فى وزن 75 بالمركز الثالث بعد دولتى أوكرانيا وتركيا و فازت فاطمة البربير في وزن 62 بالمركز الثالث بعد دولتى روسيا وأوكرانيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط تصدر حركة تنقلات وتعيينات جديدة لرؤساء القرى

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

المكفوفين




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة