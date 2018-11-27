محافظ دمياط تكرم بطلتى العالم فى رفع الأثقال للمكفوفين

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، كابتن على قويطة مدرب رفع الأثقال مكفوفين بالمؤسسة العسكرية بالإسماعيلية ورئيس مجلس أمناء مدرسة النور للمكفوفين، واللاعبتان منى بعيت وفاطمة البربير الحاصلتان على المركز الثالث على مستوى العالم في البطولة التى نظمتها جمهورية مصر العربية بمدينة الأقصر بحضور 14 دولة أجنبية نوفمبر الحالى، حيث قامت بإهدائهم شهادات تقدير ومبلغ مالى تكريما لما حققاه خلال هذه البطولة.

وأعربت المحافظ عن سعادتها بتكريمهم اليوم مؤكدة أنهم فخر للمحافظة ومتمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.

يشار إلى أن اللاعبتان من فريق مدرسة النور للمكفوفين، حيث فازت منى بعيت فى وزن 75 بالمركز الثالث بعد دولتى أوكرانيا وتركيا و فازت فاطمة البربير في وزن 62 بالمركز الثالث بعد دولتى روسيا وأوكرانيا.