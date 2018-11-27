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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:41 م
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محافظ القاهرة يتفقد مشروع "أهالينا" بمدينة السلام استعدادا لافتتاحه

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:41 م
محافظ القاهرة يتفقد مشروع "أهالينا" بمدينة السلام استعدادا لافتتاحه اللواء خالد عبد العال - محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الأعمال النهائية الجارية بمشروع أهالينا بمدينة السلام وهو أحد المشروعات السكنية الجديدة التى تقيمها المحافظة خصيصًا لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية، ويقام بالتعاون مع المنطقة المركزية العسكرية بتمويل من البنك الأهلى المصرى وتبرعات كبار المستثمرين ورجال الأعمال.

 

 

أكد عبد العال، على أن عملية النقل والتسكين لن تقتصر فقط على توفير المسكن الملائم بل ستشمل ايضاَ توفير سبل الحياة الكريمة لقاطنيها ورفع المستوى المعيشى لهم، مشيراَ إلى أن مشروع أهالينا مقام على مساحة 11 فدانا وتم تخصيصها بمعرفة المحافظة لإقامة ونقل الأسر المقيمة على محور ترعة الطوارئ ويضم 25 عمارة سكنية من 12 دور بإجمالى 1064 وحدة سكنية بمساحة 90 م2 تشمل 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، بالإضافة إلى إنشاء 104 محل تجارى مع إقامة مول تجارى على مساحة 4400 م2، كما روعى فى المشروع إنشاء مدرسة ومركز طبى ومسجد يسع لعدد 700 مصلى، وقاعة مناسبات وكذلك سوق تجارى من دورين مع إنشاء ملعب خماسى ومساحات خضراء وأماكن لانتظار السيارات.

 

كما تفقد محافظ القاهرة، خلال جولة ميدانية الأعمال الجارية لتطوير الطرق بنطاق حى السلام أول وأهمها طريق ترعة الطوارئ والذى استحدثته المحافظة كمحور مرورى هام بعرض 90 مترا يربط ما بين عين شمس ومدينة السلام موازيًا لمحور جسر السويس ويقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بعد إتمام خطوات ردم الرشاح وإزالة الحجرات والعشش المقامة على حرم ترعة الطوارئ، وقد تم حصر وإخلاء السكان تمهيدًا لنقلهم وتسكينهم بمشروع أهالينا فى إطار جهود المحافظة التنفيذية للقضاء على العشوائيات.

 

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء هانى شنيشن مدير مديرية الإسكان ود. محمد شوقى مدير مديرية الشئون الصحية واللواء خالد شحاتة رئيس حى السلام أول.


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