محافظ الشرقية يفتتح وحدة الغسيل الكلوى الجديدة بديرب نجم

الشرقية - إيمان مهنى

يفتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، غدا الأربعاء، وحدة الغسيل الكلوى الجديدة بمستشفى ديرب نجم بحضور مساعد الوزير رئيس قطاع الطب العلاجى، لتخفيف المعاناة عن المرضى وعددهم 180 بسبب توزيعهم على الوحدات بمراكز بعد حادث الغسيل الكلوى الشهير

كانت دعمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المستشفى بعدد ٦ ماكينات للغسيل الكلوى، كما قام المجتمع المدنى بتوريد عدد ٣ ماكينات، وتم الإنتهاء من تركيب وحدة معالجة المياه، لتشغيل الوحدة القديمة بدلا من الأخرى المطورة المغلقة بقرار النيابة بعد وفاة 5 مرضى وإصابة 15 أثناء خضوعهم لجلسة الغسيل الكلوى ومازالت تحقيقات الواقعة مستمرة.

وفى سياق متصل، تنفيذاً لخطة وزارة الصحة وبناء على توجيهات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتور محمد حامد أبو زيد مدير عام الإدارة، الدكتور أحمد محمود عبد الحكيم مدير إدارة الملاريا والفيلاريا بالمديرية بالبدء فى تنفيذ الحملة الليلية للتقصى عن مرض الفيلاريا بالتنسيق مع محطات الملاريا بمراكز "أولاد صقر، القرين، أبوحماد" والتى بدأت بقرية بنى منصور التابعة لمركز أولاد صقر، وتم جمع عدد 250 عينة عشوائية من المواطنين ويستمر عمل الحملة بهذه المراكز حتى 13/ 12/ 2018.

والتقصى يتم بأخذ عينات عشوائية من المواطنين ويجب أن تكون ليلاً وذلك يكون من خلال مرور فريق العمل على المنازل بخطة موضوعة أو تجمع الأهالى فى مكان مناسب، ثم تفحص العينات معملياً بمعامل الملاريا والفيلاريا وذلك حسب خطة سنوية معتمدة.

ويعتبر مرض الفيلاريا وهو مرض يؤدى إلى تورم الساق والمعروف (بداء الفيل) ويتم عمل تقصى للمرض لاكتشاف الحالات المصابة مبكراً حيث أن المرض لا يظهر أى أعراض إلا بعد فترة لا تقل عن خمس سنوات ويكون علاجه صعب فى هذه المرحلة.