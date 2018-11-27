محافظ الدقهلية: مشكلة القمامة لازالت هى التحدى الأكبر

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على أن مشكلة القمامة لازالت هى التحدى الأكبر رغم الجهود الكبيرة المبذولة فى منظومة النظافة التى يتم تنفيذها حاليا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس شركة إيكارو لتدوير المخلفات الصلبة الذى عقده مساء اليوم وحضره المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد.

وأوضح شاروبيم أن المشكلة لها أسباب عديدة فى مقدمتها السلوك الخاطئ لبعض المواطنين وعدم استجابة البعض لتجميع القمامة فى أماكن محددة ومواعيد ثابتة، وقال أن زيادة الكميات التى تصل لمصانع التدوير فى المحافظة 5% أو 10% يعد شيئاً جيداً لكنه غير كافى.

وأكد محافظ الدقهلية على الاستمرار فى تنفيذ المنظومة الجديدة للقمامة التى حققت نجاحاً ملحوظا ومهما كانت العقبات والمصاعب لن نتوقف عن العمل ولن نسمح باستمرار القمامة فى الشوارع وسنعمل على أن يشعر المواطن بالتقدم فى ملف النظافة بشكل ملموس وواقعى.